Верхнесалдинский городской округ возглавил Александр Маслов

Депутаты Верхнесалдинской городской думы единогласно поддержали Александра Маслова. Фото: личная страница Александра Маслова в социальной сети "ВКонтакте"

Сегодня, 27 июня, депутаты Верхнесалдинской городской думы единогласно поддержали кандидатуру Александра Маслова, который до этого исполнял обязанности главы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Верхней Салды.

Напомним, ранее Александр Маслов руководил горнолыжным комплексом "Гора Белая". С 2012 по 2017 годы занимал пост председателя городской думы Нижнего Тагила. С 2018 года — заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области.

Как написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Александр Маслов, в Верхнесалдинском городском округе 3 месяца проходила процедура выборов главы. Вместе с коллегой из администрации Горнозаводского управленческого округа Натальей Бутаковой они представили свои программы развития Верхней Салды и малых населенных пунктов.

"По результатам голосования мое видение будущего территории депутаты поддержали единогласно. Спасибо народным избранникам за доверие и слова напутствия. Теперь, уже в новом статусе, вместе с командой администрации будем решать самые разные задачи для улучшения жизни салдинцев, активно работать во благо жителей города. Я и мои коллеги всегда открыты для диалога. Будем продолжать работать вместе", — написал Александр Маслов.

Александр Маслов родился в 1973 году в Нижнем Тагиле. Имеет 2 высших образования. Окончил Уральский государственный технический университет и Уральскую академию государственной службы. Был тренером-общественником в областной федерации тхэквондо.

Ранее "Областная газета" писала, что предыдущий градоначальник Игорь Сальников, работавший в Верхней Салде с апреля 2022 года, решил досрочно прекратить полномочия по собственному желанию.