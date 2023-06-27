Депутаты Заксобрания Свердловской области поддержали инициативу правительства по внесению изменений в бюджет 2023 года

Предложения по увеличению бюджетных расходов региона будут рассмотрены на заседании Законодательного собрания Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Законопроект о увеличении бюджета по доходам и расходам в Свердловской области в текущем году рассмотрен и поддержан членами бюджетного комитета Законодательного Собрания региона. Подобные изменения позволила стабильная финансовая ситуация на Среднем Урале. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Предлагаем увеличить прогноз по доходам на 28,2 миллиарда рублей. На эту же сумму будет увеличен прогноз по расходам. Это позволит направить дополнительные средства на социальную поддержку, медицину, транспорт и все, что способствует повышению качества жизни свердловчан», – уточнил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Расходы на здравоохранение планируется увеличить более чем на 2 миллиарда рублей.

Дополнительные средства предусмотрены на лечение больных с онкологическими диагнозами. На закупку лекарственных препаратов для противоопухолевой лекарственной терапии в таблетированной форме планируется дополнительно направить миллиард рублей;

На финансовую поддержку учреждений здравоохранения дополнительно предусмотрено 906,9 миллиона рублей;

На реконструкцию здания терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы выделяется 500 миллионов рублей;

На осуществление специальных социальных выплат медицинским работникам направляется 95,5 миллиона рублей.

Расходы на транспорт предложено увеличить на 1,1 миллиарда рублей.

На повышение доступности пригородных железнодорожных перевозок выделится 861 миллион рублей;

На обновление троллейбусного парка Екатеринбурга будет предоставлено 217,9 миллиона рублей.

Расходы на строительство планируется увеличить на 3 миллиарда рублей.

На строительство нового здание гимназии № 40 в Екатеринбурге;

На строительство спортивного комплекса в Богдановиче;

На строительство школ в Серове и в селе Косулино Белоярского района;

На обеспечение жильем детей-сирот;

Предусмотрены дополнительные средства местным бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов.

Также поправками в бюджет предусмотрены дополнительные 10 миллиардов на повышение зарплат различным категориям бюджетников и увеличение социальных выплат.

Ранее «Областная Газета» писала, что по итогам поступлений доходов регионального бюджета в Свердловской области фиксируется стабильная финансовая ситуация.