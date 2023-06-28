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28 июня 2023, 17:49

Возможность дистанционного электронного голосования появится на ближайших выборах в Свердловской области

  Андрей Осенков
Всего в регионе 3 298 665 избирателей по состоянию на 01.01.2023

Подтвержденные записи на портале Госуслуги в регионе имеют 2 943 620 избирателей. Фото: Павел Ворожцов

28 июня на заседании Избирательной комиссии Свердловской области принято постановление о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года. 

Принять участие в электронном голосовании можно будет:

  • на дополнительных выборах депутата Заксобрания региона по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13;
  • на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы;
  • на выборах депутатов Думы ГО Верхняя Пышма;
  • на выборах депутатов Думы Качканарского ГО;
  • на дополнительных выборах депутата Думы Белоярского ГО по одномандатному избирательному округу № 2;
  • на дополнительных выборах депутата Думы Каменск-Уральского ГО по одномандатному избирательному округу № 21.

Для того чтобы субъект РФ смог стать участником ДЭГ, необходимо значительное количество избирателей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.

"Проведение ДЭГ — это новый опыт для Избирательной комиссии Свердловской области. Но главное — это новый опыт для избирателей. Считаю необходимым предоставить людям возможность выбора: голосовать дистанционно или на избирательном участке. Заострю внимание на том факте, что ДЭГ проводится наряду с голосованием с использованием бюллетеней на бумажных носителях. ДЭГ не заменяет привычный способ голосования! Это лишь дополнительная возможность", — сказала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

По информации министерства цифрового развития и связи Свердловской области, подтвержденные записи на портале Госуслуги имеет 89% избирателей региона.

Ранее "Областная газета" писала, что ЦИК согласовал проведение ДЭГ в регионе.

Областная газета Свердловской области

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