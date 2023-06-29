В Законодательном собрании Свердловской области утверждена повестка предстоящего заседания

На заседании будет рассмотрен пакет изменений в один из региональных законов. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

На совещании, которое провела с заместителями председателя, председателями комитетов и комиссий регионального парламента председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, были утверждены вопросы повестки очередного 23-го заседания. Оно состоится 4 июля.

Среди законопроектов, которые будут рассматриваться, есть пакет изменений в региональный закон "О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

"Разработка законопроекта обусловлена необходимостью, в частности, уточнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов, учета в доходах и расходах изменения объема безвозмездных поступлений от негосударственных организаций", — прокомментировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина уточнила, что речь идет об увеличении основных характеристик бюджета Фонда по доходам на 80,66 миллиона рублей, по расходам — на 73,2 миллиона рублей. Таким образом, доходы Фонда возросли до 77,86 миллиарда рублей, а расходы — до 78,2 миллиарда рублей. Большая часть дополнительных средств (67,2 миллиона рублей) пойдет на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

Ранее "Областная газета" писала, что в свердловском Заксобрании прошло совещание координаторов проекта "Женское движение Единой России".