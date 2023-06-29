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29 июня 2023, 14:44

Депутат Заксобрания Свердловской области Николай Коробейников уходит в отставку

Здание Законодательного собрания Свердловской области

Николай Коробейников подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с семейными обстоятельствами. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в своем telegram-канале сообщила, что депутат регионального парламента Николай Коробейников принял решение сложить с себя полномочия.

"Николай Коробейников подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с семейными обстоятельствами. После рассмотрения заявления мандатной комиссией решение о сложении полномочий будет принято на ближайшем заседании ЗССО 4 июля", — написала Людмила Бабушкина.

Ранее "Областная газета" писала, что отказаться от своего мандата в региональном парламенте, чтобы принять участие в выборах по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13, решил Алексей Коробейников. 

Областная газета Свердловской области

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