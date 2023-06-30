Евгений Куйвашев и Жарас Мамутбеков обозначили направления сотрудничества Свердловской области и Республики Казахстан

По словам Евгения Куйвашева, уральские и казахстанские предприятия успешно реализуют совместные инвестиционные, кооперационные проекты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На встрече 30 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков определили основные направления сотрудничества. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Искренне рад, что решение Правительства Республики Казахстан об открытии Генерального консульства в нашем регионе реализовано. Казахстан является одним из ведущих партнеров нашего региона и занимает второе место по объему внешнеторгового оборота. Рассчитываю, что наша совместная работа даст новый стимул укреплению экономических и дружеских связей между Свердловской областью и Республикой Казахстан", — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также отметил, что уральские и казахстанские предприятия успешно реализуют совместные инвестиционные, кооперационные проекты.

"Хочу выразить благодарность вам и вашей команде. Все вопросы решаются оперативно, мы наладили контакт. Я надеюсь на наше плодотворное сотрудничество", — подчеркнул Жарас Мамутбеков.

Отметим, что основу экспорта Свердловской области в Республику Казахстан составляет металлургическая, машиностроительная и химическая продукция. Ведется укрепление гуманитарных связей в сфере образования, туризма, культуры. В этом направлении серьезные перспективы имеет совместное развитие высоких технологий на базе Уральского федерального университета и технопарка "Университетский". Установлено взаимодействие в спортивной сфере. Ежегодно спортсмены Свердловской области и Казахстана принимают участие в соревнованиях и тренировочных мероприятиях на территории сторон. Представители четырех казахстанских вузов подтвердили участие в Международном фестивале университетского спорта, который в августе состоится в Екатеринбурге.

Кроме того, делегация Республики Казахстан будет работать на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Свердловской области с 10 по 13 июля. По словам Евгения Куйвашева, это позволит открыть новые перспективы сотрудничества между уральскими и казахстанскими предприятиями.

Жарас Мамутбеков назначен на пост Генерального консула Республики Казахстан в Екатеринбурге 16 июня. Консульский округ включает в себя Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую и Курганскую области, а также Пермский край. Открытие Генерального консульства значительно повысит результативность и оперативность решения вопросов сотрудничества Среднего Урала и Казахстана. Ранее для этого необходимо было выезжать в Казань.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские компании провели более 130 деловых встреч на промышленной выставке в Казахстане.

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