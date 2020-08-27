Владимир Путин — о ситуации в Белоруссии: «Если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться»

Российский лидер заявил, что с мнением людей, участвующих в протестах, необходимо считаться. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин прокомментировал события, происходящие в Белоруссии после прошедших надавно президентских выборов. Российский лидер заявил, что с мнением людей, участвующих в протестах, необходимо считаться.

Такую позицию глава государства высказал в интервью телеканалу «Россия 24». Владимир Путин подчеркнул, что то, что происходит в республике, - это прежде всего дело белорусского народа. При этом Президент добавил, что российской стороне не безразлично происходящее, так как это Белоруссия — «самая близкая к нам страна».

«Мы, безусловно, исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать», - заявил глава государства.

Также Владимир Путин рассказал о том, что в рамках Договора о Союзном государстве у России есть обязательства перед Белоруссией, касающиеся помощи в защите суверенитета, внешних границ и стабильности. По словам российского лидера, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко попросил оказать, при необходимости, соответствующую помощь. «Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», - заявил Владимир Путин, выразив надежду на то, что необходимости этого всё-таки не возникнет.

«В целом ситуация сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», - подытожил Президент.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа, сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Жители Минска и других городов вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Мирные акции переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

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