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28 августа 2020, 14:42

Премьер-министр Японии заявил об уходе в отставку

Синдзо Абэ

По словам Синдзо Абэ, такое решение вызвано ухудшением состояния его здоровья.Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку. По его словам, такое решение вызвано ухудшением состояния здоровья.

"Для политика самое важное - демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра", - передаёт его слова ТАСС.

Глава правительства Японии подчеркнул, что уже покидал свой пост 13 лет назад из-за проблем со здоровьем. По его словам, в июне этого года врачи подтвердили, что заболевание обострилось снова.

Первый раз Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии с 2006 по 2007 год. Затем в 2012 году он вновь занял пост премьер-министра, а также стал главой Либерально-демократической партии. Выборы нового главы ЛДП состоятся в сентябре 2020 года.

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Областная газета Свердловской области

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