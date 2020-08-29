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29 августа 2020, 10:34

Владимир Путин признал выборы президента Белоруссии состоявшимися

Президент России Владимир Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися.

Президент России Владимир Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися. Об этом российский лидер заявил в интервью на телеканале «Россия 1».

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», - приводит слова главы государства РИА Новости со ссылкой на анонс интервью телеканалу «Россия 1», который был показан минувшей ночью.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК страны по итогам голосования главой государства уже в шестой раз стал Александр Лукашенко. Одним из первых белорусского лидера поздравил с победой Президент России Владимир Путин.

Однако в ночь на 10 августа, сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Жители Минска и других городов вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Мирные акции переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Добавим, что на этой неделе Президент России Владимир Путин прокомментировал события, происходящие в Белоруссии после президентских выборов. Российский лидер заявил, что с мнением людей, участвующих в протестах, необходимо считаться. Такую позицию глава государства высказал в интервью телеканалу «Россия 24». 

Областная газета Свердловской области

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