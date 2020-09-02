Владимир Путин выступит на Генассамблее ООН

Дебаты с участием российского лидера запланированы на 22 сентября. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выступит на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дебаты с участием российского лидера запланированы на 22 сентября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на предварительную программу выступлений, на общеполитических дебатах Владимир Путин значится в списке выступающих под седьмым номером. Перед выступлением российского лидера прозвучат доклады президента Бразилии Жаира Болсонару, американского лидера Дональда Трампа, главы Турции Реджепа Эрдогана, главы Китая Си Цзиньпина, президента Чили Себастьяна Пиньера и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля.

На этот же день запланировано обращение к Генассамблее президентов Ирана Хасана Роухани и Франции Эмманюэля Макрона.

Неделя высокого уровня пройдёт с 22 по 29 сентября. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, в этом году дебаты запланированы преимущественно виртуально: в формате записанных видеовыступлений. При этом, лидерам не запрещается приехать в штаб-квартиру организации лично.

О возможном личном визите в ООН уже заявили американский лидер Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.