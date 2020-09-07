Темы дня

Политика / В мире
7 сентября 2020, 18:16

Президент России обсудил с королём Саудовской Аравии подготовку к встрече глав государств «Группы двадцати»

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер и саудовский монарх рассмотрели вопросы подготовки к предстоящей в ноябре 2020 года встрече глав государств и правительств «Группы двадцати» (G20). Кроме того, с обеих сторон выражено удовлетворение ходом выполнения договорённостей в формате «ОПЕК +», позволивших в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках.

Также в ходе переговоров обсуждались коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19, в том числе, выдвинутая Владимиром Путиным на внеочередном саммите «двадцатки» в марте 2020 года инициатива по созданию «зелёных коридоров» для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Отдельное внимание было уделено перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции.

Также в ходе переговоров были затронуты аспекты двустороннего сотрудничества. В том числе, реализация итогов государственного визита российского лидера в Эр-Рияд в октябре 2019 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2020, 18:32 / Общество
В Екатеринбурге сменились руководители двух отделов полиции
07.09.2020, 18:16 / Политика
Президент России обсудил с королём Саудовской Аравии подготовку к встрече глав государств «Группы двадцати»
07.09.2020, 18:07 / Общество
В Екатеринбурге открыли для проезда обновлённый участок улицы Горького
07.09.2020, 17:34 / Общество
Епархиальный суд лишил сана клириков, служащих со схимонахом Сергием
07.09.2020, 17:19 / Общество
Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлено до 9 сентября