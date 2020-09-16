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16 сентября 2020, 09:53

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку в конце августа.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку в конце августа. Фото: пресс-служба Кремля.

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ ушло в отставку в полном составе. Нового премьер-министра должны выбрать уже сегодня.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы японского правительства, в ближайшее время парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Ожидается, что им станет Ёсихидэ Суга - председатель правящей Либерально-демократической партии. После избрания премьер-министр огласит состав нового правительства.

По информации издания, большинство министров, входивших в состав последнего правительства Синдзо Абэ, сохранит свои посты. Среди тех, кто войдёт в новый состав, называются глава МИДа Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.

Ожидается, что свой пост сохранит министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма. Он отвечает, в том числе, за развитие экономических связей с Россией.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку в конце августа. Это решение было вызвано ухудшением состояния здоровья политика.

Ранее Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с уходящим в отставку главой правительства Японии Синдзо Абэ. Стороны обсудили необходимость продолжения работы по подписанию мирного договора между двумя государствами.

Областная газета Свердловской области

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