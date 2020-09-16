Назван новый премьер-министр Японии

Победа председателя правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга была ожидаема. Фото: Флаг Японии

Новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. Председатель правящей Либерально-демократической партии получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента.

За Есихидэ Сугу отдали свой голос 314 депутатов. Действительными были признаны 462 бюллетеня, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в среду правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ ушло в отставку в полном составе. После этого палата представителей собралась на внеочередное заседание. Победа председателя правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга была ожидаема. После избрания новый премьер-министр огласит состав нового правительства.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку в конце августа. Это решение было вызвано ухудшением состояния здоровья политика.

Ранее Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с уходящим в отставку главой правительства Японии Синдзо Абэ. Стороны обсудили необходимость продолжения работы по подписанию мирного договора между двумя государствами.