Россия задала ЕС девять вопросов по ситуации с Алексеем Навальным

Публикуем 9 вопросов от российской стороны. Фото: сайт Постоянного представительства РФ при Евросоюзе

Постоянное представительство РФ при Евросоюзе опубликовало и направило членам Европарламента девять вопросов по ситуации с Алексеем Навальным. Российская сорона обратила внимание на многочисленные несоответствия в версии об отравлении главы ФБК.

Отмечается, что дипломаты стали свидетелями "стремительно растущей информационной кампании в ЕС - как в официальных кругах, так и в СМИ - по поводу инцидента, произошедшего с российским политическим активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа".

В постпредстве заявляют о том, что Берлин не дал оперативного и конструктивного ответа на запрос Генпроукратуры РФ (от 27 августа) о правовой помощи после проведённого в Германии токсикологического анализа. Кроме того, немецкая сторона не пошла на создание совместной группы для проведения медосвидетельствования, а когда Алексей Навальный прибыл в Берлин, его сопровождали в больницу "Шарите" полиция и агенты спецслужб.

"Почему ни один токсиколог, гражданский или военный, и ни один врач "Шарите" не сделали квалифицированного заключения по делу (как это сделали российские врачи)?", - задаются вопросом в постоянном представительстве России при Евросоюзе.

Нестыковкой также называются политические заявления, сделанные Германией пока глава Фонда борьбы с коррупцией был в коме, о том, что какие-либо доказательства могут быть переданы в Россию только с согласия пациента.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта Томск - Москва. Его госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1). Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. 22 августа было принято решение о транспортировке пациента в берлинскую клинику Charite, а 24 августа немецкие специалисты подтвердили наличие следов интоксикации в организме Алексея Навального. 10 сентября начали появляться сообщения о том, что он пришёл в себя. Накануне блогер опубликовал первое фото после комы и заявил, что может дышать самостоятельно.

Публикуем 9 вопросов, размещённых постпредством:

Фото: данные с сайта постпредства