Российский лидер направил политику поздравительную телеграмму. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии. Российский лидер направил политику поздравительную телеграмму.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в тексте послания глава государства отметил высокий авторитет и богатый политический опыт Ёсихидэ Суге, которые «помогут ему в работе во главе Правительства Японии».

Владимир Путин также отметил, что за последнее время, в том числе благодаря усилиям бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, диалог между двумя странами вышел на новый уровень. Российский лидер подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

«Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом», – говорится в поздравлении Президент России.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее депутаты палаты представителей парламента Японии на внеочередном заседании проголосовали за назначение премьер-министром страны Есихидэ Суга. Председатель правящей Либерально-демократической партии получил 314 голосов. Действительными были признаны 462 бюллетеня.

В среду правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ ушло в отставку в полном составе. Победа председателя правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга была ожидаема. После избрания новый премьер-министр огласит состав нового правительства.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку в конце августа. Это решение было вызвано ухудшением состояния здоровья политика.