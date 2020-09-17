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17 сентября 2020, 12:11

Президент РФ поздравил премьер-министра Индии с 70-летием

Владимир Путин и Нарендра Моди жмут руки

В прошлом году Президент РФ и премьер-министр Индии провели четыре личные встречи. Одна из них прошла в России на полях Восточного экономического форума. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди. Сегодня лидер южно-азиатской страны отмечает юбилей.

Глава РФ отметил, что дорожит сложившимися добрыми, товарищескими отношениями и пожелал Нарендре Моди здоровья, счастья, благополучия и успехов.

"Под Вашим руководством Индия успешно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - приводит пресс-служба Кремля слова из телеграммы.

Владимир Путин также подчеркнул, что своей деятельностью на посту главы Правительства Индии Нарендра Моди снискал заслуженное уважение соотечественников и большой авторитет на мировой арене.

Напомним, что в прошлом году Президент РФ и премьер-министр Индии провели четыре личные встречи. Одна из них прошла в России на полях Восточного экономического форума.

Областная газета Свердловской области

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