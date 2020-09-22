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22 сентября 2020, 21:49

Президент РФ призвал ввести "зелёные коридоры", свободные от торговых войн и санкций

Владимир Путин

Фото: пресс-служба Кремля

В сегодняшнем видеовыступлении на 75-й Генассаблее ООН Президент России выступил с призывом расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций. Владимир Путин обратил внимание на предложение ввести "зелёные коридоры", свободные от торговых войн и санкций.

По словам российского лидера, речь идёт о товарах первой необходимости, продовольствии, лекарствах и средствах индивидуальной защиты, востребованных в период пандемии коронавируса.

"Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы",- заявил Владимир Путин.

Президент России прогнозирует, что для восстановления глобальной экономики потребуется много времени и применение нестандартных решений. Он также предложил максимально снимать преграды для партнёрства стран в сфере медицины.

Видеообращение лидера РФ на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН длилось 19 минут. Полный текст выступления можно посмотреть здесь.

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Областная газета Свердловской области

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