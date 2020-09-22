Владимир Путин: "восстанавливать глобальную экономику предстоит долго"

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России выступил с 19-минутным видеообращением на пленарном заседании юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН. Выступление Владимира Путина было посвящено, в том числе последствиям пандемии коронавируса.

Лидер РФ прогнозирует, что для восстановления глобальной экономики потребуется много времени и применение нестандартных решений. Их выработка - задача ООН, стран "двадцатки", межгосударственных организаций и интеграционных объединений.

"Экспертам ещё только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдалённые последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причём далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые, нестандартные решения", - заявил Владимир Путин.

Президент нашей страны выступил с предложением организовать в ближайшее время международную онлайн-конференцию высокого уровня по теме создания вакцин от COVID-19.

В своём выступлении он также затронул вопросы международной безопасности. В частности, Владимир Путин предложил заключить юридически обязывающее соглашение о запрете на размещение оружия в космосе и применение в отношении космических объектов. Первоочередным для России и США лидер РФ считает продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, истекающего в феврале.

Добавим, что сегодня на Генассамблее ООН выступают также лидеры Бразилии, Турции, США и других стран. Полный текст обращения Президента РФ можно прочитать здесь. Отметим, что в конце своего выступления Владимир Путин пожелал всем народам планеты мира и благополучия.

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