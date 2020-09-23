Владимир Путин предложил ООН отказаться от торговых санкций и опробовать вакцину от коронавируса

Выступление Владимира Путина длилось порядка 19 минут. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании юбилейной, 75‑й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН). Впервые его выступление, как и лидеров других государств, прозвучало в формате видеообращения. «Областная газета» собрала главные тезисы выступления главы государства.

О юбилеях и уроках истории

В первую очередь, Владимир Путин напомнил, что в этом году мировое сообщество отмечает два юбилея – 75‑летие окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединённых Наций. Он подчеркнул, что Устав ООН до сих пор остаётся главным источником международного права.

– Убеждён, нынешний юбилей обязывает нас вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН непреходящих принципах межгосударственного общения, а отцы‑основатели всемирной организации сформулировали их предельно чётко и недвусмысленно: это равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров, – сказал он.

Президент также отметил, что за постоянными членами Совета Безопасности ООН (в их число входит и Россия) должно сохраниться право вето.

Владимир Путин призвал не забывать уроки истории, не трактовать произвольно причины, ход и итоги Второй мировой войны, и не переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала.

О пандемии и «зелёных коридорах»

Глава государства также затронул тему последствий пандемии. По его мнению, глобальная экономика будет ещё очень долго восстанавливаться от социально-экономического шока. Он напомнил и о предложении России – создать так называемые «зелёные коридоры», свободные от торговых войн. Они позволят, прежде всего, поставлять товары первой необходимости, продовольствие и лекарства, которые так нужны во время борьбы с пандемией. Владимир Путин также призвал освободить мировую торговлю от запретов, ограничений и нелегитимных санкций.

Что касается первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник‑V», произведённой в России, то президент сообщил о готовности бесплатно предоставить препарат для добровольной вакцинации сотрудников ООН и её подразделений. К слову, в ООН уже отреагировали на предложение президента РФ, назвав его щедрым. В ближайшее время его изучит медслужба организации.

О ракетах и оружии в космосе

По словам главы государства, Россия сейчас обсуждает с американской стороной продление срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале 2021 года.

– Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развёртывании новых ракетных систем, – обозначил он.

Путин также добавил, что уже с прошлого года наша страна объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других странах мира.

– В частности, Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов, – заявил Владимир Владимирович.

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