Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

В Кремле подчеркнули, что не выдвигали Владимира Путина на Нобелевскую премию. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира-2021. Заявку направил российский писатель Сергей Комков.

Инициативу прокомменировал представитель Кремля.

"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. Есть определённая процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного", - передают РИА Новости слова пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что на Нобелевскую премию мира претендует глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. О выдвижении блогера профессорами сообщал сотрудник Ратгерского университета в штате Нью-Джерси (США) Сергей Ерофеев.