Темы дня

Политика / В мире
24 сентября 2020, 14:50

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Владимр Путин

В Кремле подчеркнули, что не выдвигали Владимира Путина на Нобелевскую премию. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира-2021. Заявку направил российский писатель Сергей Комков.

Инициативу прокомменировал представитель Кремля.

"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. Есть определённая процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного", - передают РИА Новости слова пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что на Нобелевскую премию мира претендует глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. О выдвижении блогера профессорами сообщал сотрудник Ратгерского университета в штате Нью-Джерси (США) Сергей Ерофеев.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.09.2020, 15:50 / Общество
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №24
24.09.2020, 15:18 / Общество
В Нижнем Тагиле вырубят аварийные тополя ради парковок и остановки
24.09.2020, 15:12 / Общество
Тюменский губернатор привился от коронавируса
24.09.2020, 14:50 / Политика
Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
24.09.2020, 14:38 / Общество
Житель Верхней Пышмы заплатил долги, чтобы не лишиться Lexus RX