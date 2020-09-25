Владимир Путин предложил США заключить соглашение об информационной безопасности

Кроме того, российский лидер предложил главам всех стран заключить глобальную договорённость о ненанесении удара с использованием информационно-коммуникационных технологий. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области информационной безопасности. В частности, российский лидер предложил США подписать соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве.

Владимир Путин заявил, что в современном мире существует риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере, а ответственность за её предотвращение лежит на крупнейших игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ), в числе которых значатся Россия и США. В связи с этим глава государства предлагает возобновить российско-американский диалог по вопросам обеспечения МИБ.

"Поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ", - говорится в заявлении Президента.

Также Владимир Путин предлагает заключить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, а также обменяться гарантиями о взаимном невмешательстве во внутренние дела друг друга, в частности, избирательные процессы. Кроме того, российский лидер предложил главам всех стран заключить глобальную договорённость о ненанесении удара с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Публикуем полный текст заявления Президента РФ, опубликованного на сайте Кремля: