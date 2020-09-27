Власти Армении ввели военное положение в стране

Сегодня власти Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Такое решение было принято из-за событий в Нагорном Карабахе.

Соответствующую информацию на личной странице Facebook опубликовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своём посте он отметил, что "по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор". Ранее военное положение и мобилизацию объявила непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

Никол Пашинян также заявил о том, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь Министерство обороны Азербайджана назвали операцию ответом на обстрел местной армии и населённых пунктов, передаёт ТАСС. Сообщается о пострадавших и погибших с обеих сторон.

По данному поводу, на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ появилось заявление. В частности, МИД России призвал стороны "немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации".

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Они обсудили положение в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.

Известно, что готовится разговор с министром иностранных дел Азербайджана Д. А. Байрамовым.