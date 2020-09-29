Евгений Куйвашев принял участие в заседании форума регионов Беларуси и России

Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область внесла значимый вклад в достижение Победы: сюда эвакуировались крупнейшие предприятия, научные институты и конструкторские бюро. Фото: Владимир Мартьянов.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко пригласила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поучаствовать в пленарном заседании VII Форума регионов Республики Беларусь и РФ. В частности, глава региона рассказал о сотрудничестве Урала и Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Форум проходит под эгидой Совфеда Федерального Собрания РФ и Совета Республики Нацсобрания Беларуси. Участников мероприятия поприветствовал Президент России Владимир Путин.

"Рад приветствовать участников Седьмого форума регионов России и Беларуси. О значимости сотрудничества регионов двух стран мы говорили на днях, 14 сентября, в Сочи с Президентом Беларуси. Условились энергичнее стимулировать реализацию взаимовыгодных проектов между субъектами РФ и областями Республики Беларусь, шире практиковать взаимные поездки их глав, контакты по линии политических, деловых, общественных и академических кругов", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Темой форума стало историческое наследие Великой Победы как фундамент развития духовных и социально-экономических связей регионов двух государств. Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область внесла значимый вклад в достижение Победы: сюда эвакуировались крупнейшие предприятия, научные институты и конструкторские бюро, поэтому именно Средний Урал стал главной оружейной кузницей России в годы Великой Отечественной войны.

На белорусских фабриках в разные годы было установлено около двух десятков турбин, произведённых на Уральском турбинном заводе, а уникальный двигатель БелАЗа был разработан Уральским дизель-моторным заводом. В свою очередь, Беларусь поставляет в Свердловскую область автобусы МАЗ и сельскохозяйственную технику.

По информации департамента информполитики региона, на Среднем Урале сегодня проживает около 30 тыс. ветеранов войны, среди которых участники освобождения Беларуси. В прошлом году свердловских ветеранов наградили юбилейными медалями, выпущенными в республике в честь 75-летия освобождения Минска от фашистов.

В 2021 году будет отмечаться знаковая дата - 20 лет с момента подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и правительством Беларуси, а также открытия в Екатеринбурге отделения посольства республики.

"Свердловская область традиционно участвует в работе Форумов регионов. Это даёт хорошую возможность укрепить связи с давними партнёрами и выстроить контакты с новыми, познакомиться с продукцией белорусских предприятий, обсудить перспективы сотрудничества", - заявил Евгений Куйвашев.