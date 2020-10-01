Главы России, США и Франции сделали совместное заявление по конфликту в Нагорном Карабахе

Лидеры России, США и Франции решительно осуждают усугубление насильственных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Фото: пресс-служба Кремля.

Президенты России, США и Франции - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - приняли совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трёх стран решительно осуждают усугубление насильственных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств призывают лидеров Азербайджана и Армении незамедлительно вернуться к переговорам по урегулированию конфликта при поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомним, вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались утром 27 сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.