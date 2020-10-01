Темы дня

Политика / В мире
1 октября 2020, 18:45

Главы России, США и Франции сделали совместное заявление по конфликту в Нагорном Карабахе

Владимир Путин

Лидеры России, США и Франции решительно осуждают усугубление насильственных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Фото: пресс-служба Кремля.

Президенты России, США и Франции - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - приняли совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трёх стран решительно осуждают усугубление насильственных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств призывают лидеров Азербайджана и Армении незамедлительно вернуться к переговорам по урегулированию конфликта при поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомним, вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались утром 27 сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.10.2020, 18:45 / Политика
Главы России, США и Франции сделали совместное заявление по конфликту в Нагорном Карабахе
01.10.2020, 18:40 / Общество
На маршрут Екатеринбург — Алапаевск — Сосьва выйдут шесть новых вагонов
01.10.2020, 18:24 / Общество
Более 23 тысяч свердловских учителей получат доплаты за классное руководство
01.10.2020, 17:47 / Общество
Ветераны-мотострелки провели учебный бой под Екатеринбургом
01.10.2020, 17:38 / Общество
Премьер-министр РФ призвал членов Правительства осторожнее относиться к высказываниям