Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Сегодня ночью он получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом американский лидер сообщил в своём Twitter.

Фото: Twitter Дональда Трампа

74-летний Дональд Трамп заявил, что коронавирус также подтвердили у первой леди США Мелании Трамп. "Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал президент США.

Ранее ТАСС сообщил, что президент США сдал тест на COVID-19 после того, как узнал, что его советница Хоуп Хикс заражена.

Напомним, 3 ноября в Соединённых Штатах Америки состоятся выборы президента. В этот день будут избираться также вице-президент, члены Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. 29 сентября в рамках президентской кампании состоялся первый раунд дебатов, в котором Дональд Трамп дискутировал с Джозефом Байденом. Второй раунд дебатов запланирован на 15 октября.