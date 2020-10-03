Глава государства направил по случаю немецкого национального праздника телеграмму. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства. Глава государства направил по случаю немецкого национального праздника телеграмму.

Как сообщает пресс-служба Кремля, телеграмма российского лидера адресована Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру страны Ангеле Меркель.

Президент России подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало важным событием европейской истории.

Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнёрами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.