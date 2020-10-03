Темы дня

Политика / В мире
3 октября 2020, 14:55

Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства

Владимир Путин

Глава государства направил по случаю немецкого национального праздника телеграмму. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства. Глава государства направил по случаю немецкого национального праздника телеграмму.

Как сообщает пресс-служба Кремля, телеграмма российского лидера адресована Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру страны Ангеле Меркель.

Президент России подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало важным событием европейской истории.

Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнёрами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.10.2020, 14:55 / Политика
Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства
03.10.2020, 14:24 / Общество
В Нижнем Тагиле ВАЗ протаранил толпу пешеходов: пострадали шесть человек
03.10.2020, 13:13 / Общество
Четверо свердловчан с коронавирусом скончались за сутки
03.10.2020, 13:04 / Общество
В России второй день подряд подтвердили более девяти тысяч случаев COVID-19
03.10.2020, 12:54 / Общество
На Среднем Урале подтвердили 165 случаев COVID-19 за сутки