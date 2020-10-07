Российский лидер надеется на мирное урегулирование конфликта в Киргизии

Владимир Путин подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта, и сказал, что надеется на скорое продолжение реализации намеченных планов с Кыргызской Республикой. Фото: пресс-служба Кремля.

В интервью ведущему телепередачи "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие парламентские выборы в Киргизии и последовавшие за ними протесты. Глава государства рассчитывает на мирное урегулирование ситуации.

Владимир Путин подчеркнул, что выборы в Киргизии были признаны состоявшимися как международными наблюдателями, так и представителями ОБСЕ.

"Мы надеемся, что всё обойдется мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс. И, повторю ещё раз, как можно быстрее это должно произойти", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта, и сказал, что надеется на скорое продолжение реализации намеченных планов с Кыргызской Республикой. По словам Президента, Россия помогает Киргизии с вхождением в пространство Евразийского экономического союза и выделяет средства, чтобы это государство стало полноценным членом организации.

Напомним, в воскресенье, 4 октября, в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам ЦИКа, партия "Биримдик" получит 46 депутатских мандатов, "Мекеним Кыргызстан" – 45, "Кыргызстан" – 16 и "Бутун Кыргызстан" – 13. Всего в выборах участвовали 16 партий.

В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), а также здания правительства, столичной мэрии и генпрокуратуры.

Вчера утром президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением о политической ситуации в стране после парламентских выборов и вызванных ими массовых протестах. Глава государства предложил Центризбиркому расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие выборы недействительными. Вечером стало известно, что премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов уходит в отставку.

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