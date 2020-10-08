На возрастание военной угрозы Россия отвечает повышением обороноспособности

7 октября в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» Президент России назвал «огромной трагедией» идущие вторую неделю в Нагорном Карабахе боевые действия между вооружёнными силами Армении и Азербайджана и выразил надежду на скорейшее их прекращение.

Касаясь наличия у России «определённых обязательств» перед Арменией в рамках Договора о коллективной безопасности, Владимир Путинсказал, что наша страна всегда исполняла, исполняет и будет исполнять их, но подчеркнул, что боевые действия ведутся не на армянской территории. Президент РФ отметил также, что постоянно общается с премьер-министром Армении Николом Пашиняноми у армянского руководства по поводу качества исполнения Россией союзнических обязательств никаких вопросов не возникает.

Примечательно, что в тот же день российскому лидеру позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который поздравил Владимира Путина с днём рождения и кратко обсудил с ним вопросы, связанные с Карабахом.

Заметим, что в отличие от Турции, например, президент которой Реджеп Эрдоган поспешил предложить руководству Азербайджана любую военную помощь вплоть до направления своих войск в зону боевых действий, Россия выдвинула к обеим сторонам конфликта одно требование: без предварительных условий прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Это вселяет надежду на возможность избежать перерастания вооружённых столкновений вокруг Нагорного Карабаха в большую войну, но говорить об установлении там прочного мира пока не приходится, а это значит, что очаг нестабильности в Закавказье, как и угроза его распространения на российский Северный Кавказ, сохраняется.

Украинский рубеж

К сожалению, напряжённость нарастает и на других участках наших границ. Прежде всего беспокоит продолжающееся втягивание Украины в жёсткую конфронтацию с Россией. Кроме нежелания украинских властей искать пути установления мира на Донбассе, тревогу вызывают и другие происходящие там события. Так, в сентябре американские стратегические бомбардировщики осуществили полёты в воздушном пространстве Украины близ границы с Россией, во Львовской области прошли совместные украинско-американские учения сил спецопераций с высадкой парашютного десанта, а 2 октября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны УкраиныСергей Кривоносзаявил в телеинтервью о необходимости изменить законодательство страны и разрешить размещение на её территории военных баз НАТО.

Остаётся надеяться на благоразумие руководства США и Североатлантического альянса, но как не вспомнить в этой связи, что в августе президентДональд Трампутвердил программу вывода с территории Германии около 12 тысяч военнослужащих из размещённой там 36-тысячной группировки американских войск. Причём часть из них отправят не домой за океан, а поближе к России — в Румынию, Польшу, Литву, Эстонию. Теперь их приглашают ещё и на Украину, а в перспективе американские стратеги рассчитывали, видимо, получить приглашение и в Белоруссию. Ведь это позволило бы им замкнуть «санитарный кордон» между Россией и Евросоюзом на всём протяжении от Балтики до Чёрного моря.

По отлаженному сценарию

Последние события в Белоруссии наталкивают на мысль, что именно успех в проведении антироссийской политики на Украине подвиг вдохновителей киевского майдана на такие же действия и в этой стране. Результаты голосования на очередных выборах президента без всяких доказательств объявляют сфальсифицированными, по отработанным технологиям организуют протесты общественности, а победителем Запад признаёт лояльного по отношению к себе оппозиционера, сторонники которого силой свергают действующую власть. Правда, в Белоруссии этот сценарий удался лишь в плане организации протестов, а до свержения действующего главы государства дело не дошло. Но с «признанием» ряда западных стран никому не известной оппозиционерки «избранным президентом» Белоруссии мина под стабильность в этой стране заложена.

Заметим, что на 1 ноября 2020 года назначены выборы президента Молдавии. Ситуацию в этой стране и сегодня нельзя назвать стабильной уже потому, что нынешний глава государства Игорь Додонстремится проводить лояльную по отношению к России политику, а большинство мест в парламенте занимают депутаты, исповедующие прорумынские взгляды. Достаточно сказать, что кандидат в президенты Молдавии от блока Unirea Дорин Киртоакэ уже заявил: «Додон с помощью России, сепаратистов из Приднестровья, Гагаузии, а также его людей в северных и южных районах намерен сфальсифицировать выборы». Что это, как не заявка на отмену результатов голосования в случае победы на них неугодного Западу кандидата?

Восток — дело тонкое

Неспокойно сегодня и в тех регионах Центральной Азии, которые враги России издавна рассматривают как «мягкое подбрюшье» нашей страны, а потому с завидной регулярностью провоцируют там возникновение очагов нестабильности. Беспорядки в Бишкеке, начавшиеся после проведения в минувшее воскресенье выборов депутатов парламента Киргизии, — свидетельство тому. В их организации просматривается такая же методика, какая применялась и в Киеве, и в Минске. А ведь Киргизия — союзник России по ОДКБ, и на её территории находится российская военно-воздушная база.

От подобных событий не застрахован и Таджикистан, где на 11 октября назначены выборы президента страны. Там в предвыборную борьбу включились пять кандидатов, в том числе действующий глава государстваЭмомали Рахмон. Таджикские эксперты предрекают ему победу в предстоящей президентской гонке, поскольку он пользуется поддержкой народа как человек, остановивший в 90-е годы кровопролитную гражданскую войну и восстановивший тесные отношения с Россией. Таджикистан также является членом ОДКБ, а на его территории находится 201-я российская военная база. Но Эмомали Рахмон возглавляет страну уже 26 лет, а это, как и в случае с Александром Лукашенко, может стать «спусковым крючком» для инициирования протестных акций оппозиции.

Главный рычаг сохранения мира

А что же Россия? Примечательно, что в тот день, когда в эфир вышла программа «Москва. Кремль. Путин», министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояноми Закиром Гасановым,обсудив с ними ситуацию в Нагорном Карабахе, а Верховный главнокомандующий Владимир Путин принял доклад начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова об успешном завершении испытаний новой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», с высокой точностью поразившей малоразмерную цель на дальности 450 км. Президент назвал это большим событием в жизни страны, поскольку, по его словам, «оснащение Вооружённых сил, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения, безусловно, и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства».

А как мы знаем, за последние несколько лет в России были разработаны и поступают на вооружение её армии не только «Цирконы», но и другие суперэффективные системы оружия, не дающие нашим потенциальным противникам никаких шансов на победу в войне, если они её всё-таки развяжут.

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