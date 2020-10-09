Президент Кыргызской Республики утвердил отставку премьер-министра и правительства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о принятии отставки премьер-министра страны Кубатбека Боронова и роспуске правительства. Об этом сообщается на сайте главы Кыргызской Республики.
Согласно документу, председатель правительства, вице-премьеры и члены кабмина Киргизии продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Указ президента вступает в силу с сегодняшнего дня.
Кроме того, сегодня утром Сооронбай Жээнбеков рассказал об условиях своей отставки. Он готов уйти с должности главы государства когда в республике будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, сообщает "Российская газета".
Напомним, 6 октября премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов подал заявление об уходе в отставку. Парламент страны избрал исполняющим обязанности председателя правительства Садыра Жапарова.
В тот же день утром президент Кыргызской Республики выступил с заявлением о политической ситуации в стране после парламентских выборов и вызванных ими массовых протестах. Глава государства предложил Центризбиркому расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие выборы недействительными.
В воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам ЦИКа, партия "Биримдик" получит 46 депутатских мандатов, "Мекеним Кыргызстан" – 45, "Кыргызстан" – 16 и "Бутун Кыргызстан" – 13. Всего в выборах участвовали 16 партий.