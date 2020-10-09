Президент Кыргызской Республики утвердил отставку премьер-министра и правительства

Сооронбай Жээнбеков подписал указ о принятии отставки премьер-министра страны Кубатбека Боронова и роспуске правительства. Фото: пресс-служба администрации президента Киргизии.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о принятии отставки премьер-министра страны Кубатбека Боронова и роспуске правительства. Об этом сообщается на сайте главы Кыргызской Республики.

Согласно документу, председатель правительства, вице-премьеры и члены кабмина Киргизии продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Указ президента вступает в силу с сегодняшнего дня.

Кроме того, сегодня утром Сооронбай Жээнбеков рассказал об условиях своей отставки. Он готов уйти с должности главы государства когда в республике будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, сообщает "Российская газета".

Напомним, 6 октября премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов подал заявление об уходе в отставку. Парламент страны избрал исполняющим обязанности председателя правительства Садыра Жапарова.

В тот же день утром президент Кыргызской Республики выступил с заявлением о политической ситуации в стране после парламентских выборов и вызванных ими массовых протестах. Глава государства предложил Центризбиркому расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие выборы недействительными.