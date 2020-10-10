В Киргизии задержан бывший президент Алмазбек Атамбаев

В отношении экс-президента решается вопрос о мере пресечения. Фото: kremlin.ru

В Киргизии задержан экс-президент Республики Алмазбек Атамбаев и бывший глава администрации президента Фарид Ниязов. Их подозревают в причастности к организации массовых беспорядков.

В отношении экс-президента решается вопрос о мере пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на штаб Социал-демократической партии и Госкомитет нацбезопасности. СМИ также сообщают о задержании сыновей Атамбаева Темирлана, Сейита и Кадыра в особняке в селе Кой-Таш.

В Госкомитете нацбезопасности, сообщают также, что Фарид Ниязов может иметь отношение к столкновениям 9 октября на центральной площади Бишкека.

В прошлые выходные в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам ЦИКа, партия "Биримдик" получит 46 депутатских мандатов, "Мекеним Кыргызстан" – 45, "Кыргызстан" – 16 и "Бутун Кыргызстан" – 13. Всего в выборах участвовали 16 партий. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), а также здания правительства, столичной мэрии и генпрокуратуры.

Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны.

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