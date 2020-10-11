В Екатеринбурге выбирают президента Таджикистана

В генеральном консульстве Таджикистана в Екатеринбурге можно проголосовать на выборах президента республики. Фото: Александр Исаков

В генеральном консульстве Таджикистана в Екатеринбурге граждане этой страны могут проголосовать на выборах президента республики. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00.

Как сообщается на странице Избирательной комиссии Свердловской области в социальных сетях, по данным ЦИК республики, в списки избирателей включены более 4,9 млн человек.

Добавим, что по выборы президента в Таджикистане проходят 11 октября. На пост главы государства претендуют пять кандидатов - действующий президент Эмомали Рахмон, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев от коммунистов.

По данным "Российской газеты", по состоянию на 15:00 по местному времени правом голоса на выборах воспользовались 3 495 215 человек. Явка составила 70,71 процента. Это значит, что выборы признаны состоявшимися. В МВД республики отметили, выборы главы государства проходят в спокойной обстановке, ни на одном из избирательных участков не зарегистрировано ни одного происшествия

Для голосования за рубежом открылись 39 избирательных участков в 29 странах. Кроме Екатеринбурга, в России голосование проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Новосибирске. Ожидается, что выборах главы государства примут участие порядка 15 тысяч проживающих в РФ соотечественников.