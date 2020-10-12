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12 октября 2020, 11:38

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Выборы президента Таджикистана состоялись 11 октября.

Выборы президента Таджикистана состоялись 11 октября. Фото: Александр Исаков.

В Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана озвучили результаты выборов президента страны. Эмомали Рахмон одержал победу с 90,92% голосов.

Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода. По его словам, общая явка на голосование составила 85,39%.

«В ходе выборов президента Таджикистана не поступило ни одной жалобы», - приводит слова главы Центризбиркома ТАСС.

Согласно предварительным итогам, четыре кандидата из пяти набрали менее 8%. По данным главы Центризбиркома, Рустам Латифзода от Аграрной партии набрал 3,03%, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии - 1,49%, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ - 2,19%, Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии - 1,17%.

Напомним, выборы президента Таджикистана состоялись 11 октября. Для голосования за рубежом действовали 39 избирательных участков в 29 странах. В том числе граждане этой страны могли проголосовать в Генеральном консульстве Таджикистана в Екатеринбурге.

Окончательные итоги огласят в течение 10 дней.

Областная газета Свердловской области

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