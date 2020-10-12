Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с победой на выборах президента Таджикистана

Глава государства направил лидеру Таджикистана телеграмму. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с убедительной победой на президентских выборах. Глава государства направил лидеру Таджикистана телеграмму.

По словам российского лидера, результаты голосования в полной мере подтвердили «высокий политический авторитет» Эмомали Рахмона и всенародную поддержку его курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия придаёт большое значение отношениям стратегического партнёрства и союзничества с Таджикистаном.

«Хотел бы подтвердить настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», – приводит текст поздравительной телеграммы пресс-служба Кремля.

Напомним, как сообщала «Областная газета», выборы президента Таджикистана состоялись 11 октября. Ранее в Центральной комиссии по выборам и референдумам страны озвучили результаты голосования. Эмомали Рахмон одержал победу с 90,92% голосов.

Согласно предварительным итогам, четыре кандидата из пяти набрали менее 8%. Рустам Латифзода от Аграрной партии набрал 3,03%, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии - 1,49%, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ - 2,19%, Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии - 1,17%. Окончательные итоги огласят в течение 10 дней.