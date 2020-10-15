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15 октября 2020, 10:33

Владимир Путин обсудил с Реджепом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин

Владимир Путин обсудил с Реджепом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе. Фото: сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.

"Подчёркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы", ‒ сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств также обменялись мнениями по Сирии и Ливии, рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, была отмечена обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Добавим, ранее стало известно о перемирии между Арменией и Азербайджаном. Договорённость о прекращении огня в гуманитарных целях (для обмена пленными и телами погибших) была достигнута 10 октября в Москве.

27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники. Лидеры противоборствующих сторон - Азербайджан и Армения - обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

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Областная газета Свердловской области

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