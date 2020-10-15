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15 октября 2020, 13:12

Президент Киргизии заявил об уходе в отставку

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков

По словам главы Киргизии, назревает двусторонний конфликт между протестующими и правоохранительными органами. Фото: сайт Президента Киргизии

На сайте президента Киргизии появилось заявление об уходе с поста Сооронбая Жээнбекова. В обращении к народу он сообщил, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остаётся напряжённой.

Снятию напряжённости не поспособствовало утверждение нового состава правительства страны во главе с Садыром Жапаровым. По словам главы Киргизии, назревает двусторонний конфликт между протестующими и правоохранительными органами. Последние обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. Сооронбай Жээнбеков призвал стороны не поддаваться провокациям.

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего.  Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в обращении.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), а также здания правительства, столичной мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны.

Полный текст обращения президента от 15 октября:

Фото: текст обращения
Фото: текст обращения
Областная газета Свердловской области

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