Валентина Матвиенко прокомментировала введение ЕС санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным

Валентина Матвиенко прокомментировала введение ЕС санкций против России по делу Алексея Навального. Фото: Совет Федерации.

Сегодня стало известно, что Евросоюз ввёл санкции против российских чиновников и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко озвучила своё отношение к решению ЕС.

Валентина Матвиенко отметила, что уже не удивляется санкциям и воспринимает это с юмором. Она также согласилась с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который заявил о необходимости беречь чувство достоинства и не поддаваться на такого рода отношение, на такие оценки России.

"Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, мы открыты. Ну хватит нам грозить пальцем! Хватит нас учить…", ‒ передаёт слова председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ ТАСС.

По мнению Валентины Матвиенко, нужно всё спокойно переосмыслить, выстроив новую систему отношений с ЕС. При этом стоит учитывать, что Евросоюз ‒ это одно, а входящие в него отдельные страны, с которыми, кстати, Россия успешно взаимодействует, ‒ другое. Она призвала вести предметный и взаимоуважительный диалог.

"Слава богу, что Навальный выздоровел. Но остаётся много вопросов без ответа. А надо было, как мы предлагали, начать совместное расследование этой истории и понять, что за ней реально стоит", ‒ подытожила она.

Ранее "Областная газета" рассказывала о тех, кто попал под санкции. Теперь им запрещён въезд в ЕС. Их финансовые активы в европейских банках будут заморожены. На это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими интересами.

Напомним, в августе главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Навальный пребывал в состоянии комы. Пациент был перевезён в медучреждение Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы "Новичок". 10 сентября появилась информация о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.

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