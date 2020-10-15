Полномочия президента Киргизии переходят к премьеру-министру

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил о том, что полномочия президента республики перешли к нему. Это произошло после ухода с поста главы государства Сооронбая Жээнбекова.

По закону до избрания нового президента страны его обязанности должен исполнять спикер парламента. Если же он не может этого делать, полномочия переходят к премьер-министру.

На митинге в Бишкеке Садыр Жапаров заявил, что спикер парламента Канат Исаев не собирается брать на себя обязанности президента.

"Канат Исаев официально отказался исполнять обязанности президента. Они перешли ко мне", - передаёт ТАСС слова премьера.

Напомним, как писала "Областная газета", сегодня на сайте президента Киргизии появилось заявление об отставке Сооронбая Жээнбекова. В обращении к народу он сообщил, что общественно-политическая ситуация в столице остаётся напряжённой.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), здания правительства, мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны, был утверждён новый состав правительства страны во главе с Садыром Жапаровым.