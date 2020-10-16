Власти прокомментировали санкции, введённые против России из-за Навального

Дмитрий Песков отметил, что Европейский союз своим решением ухудшил отношения с Россией и никакой логики в этом решении он не видит. Фото: Владимир Мартьянов

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о мнении Кремля по поводу санкций, введённых в отношении России Евросоюзом из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Дмитрий Песков отметил, что Европейский союз своим решением ухудшил отношения с Россией и никакой логики в этом решении он не видит. Также он обозначил, что страна в ближайшем будущем примет ответные меры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что политика Евросоюза по отношению к России выглядит неоптимистично. Он рассказал, что некоторые немецкие аналитики и политологи предлагают властям отказаться от совместных проектов.

Ситуацию также прокомментировали в Государственной думе. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что антироссийские санкции незаконны и являются политическим шантажом.

В среду Европейский Союз ввёл ограничения против шести россиян – директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, уполномоченного президента в Сибири Сергея Меняйло, заместителей министра обороты РФ Павла Попова и Алексея Криворучко. Санкции включают в себя запрет на поездки, заморозку активов, невозможность перечислять деньги из ЕС.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».