И. о. главы Боливии Жанин Аньес поздравила Луиса Арсе с победой на президентских выборах

Луису Арсе удалось набрать достаточно голосов, чтобы победить в первом туре голосования. Фото: twitter Луиса Арсе.

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес поздравила бывшего министра экономики Луиса Арсе с победой на выборах главы государства. К 8:00 по московскому времени было подсчитано около 5% голосов.

"Официальный подсчёт голосов ещё не завершён, однако данные, которые у нас есть, показывают, что господин Арсе и господин Чокеуанка (экс-глава МИД Боливии Давид Чокеуанка, который является кандидатом в вице-президенты страны - прим. "Облгазеты") победили на выборах. Я поздравляю победителей и прошу их управлять страной, думая о Боливии и демократии", - написала Жанин Аньес на своей странице в twitter.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на данные телеканала Unitel, Луису Арсе удалось набрать достаточно голосов, чтобы победить в первом туре голосования. Отмечается, что за него проголосовало 52,4% избирателей, а за его основного конкурента Карлоса Месу - чуть более 31%.

Напомним, что выборы главы государства Боливии состоялись в воскресенье, 18 октября. Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (в 00:00 по МСК), а в 00:15 было обработано 4,54% голосов, согласно которым Луис Арсе отставал от Карлоса Месы почти на 20%, однако после дальнейшего подсчёта ситуация изменилась в обратную сторону.