ЦИК Киргизии планирует провести повторные парламентские выборы 20 декабря

Дата проведения повторных парламентских выборов обусловлена необходимостью подвести их итоги до конца текущего года. Фото: Галина Соловьёва.

В Центральном избиркоме Кыргызской Республики считают, что повторные парламентские выборы необходимо провести 20 декабря, чтобы их результаты были подведены до конца текущего года. Кроме того, ЦИК Киргизии уже обратился в парламент с предложением по снижению избирательного порога и размера избирательного залога.

Члены ЦИК считают важным на законодательном уровне создать такие правовые условия, которые позволят увеличить в парламенте представительство политических сил, представляющих интересы граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома республики. Кроме того, ЦИК предлагает рассмотреть вопросы изменения порядка применения права смены избирательного адреса, завершения приёма заявлений за 30 дней до дня голосования, а также уменьшение размера избирательного залога и избирательного порога.

Напомним, 4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), здания правительства, мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны, был утверждён новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым.

15 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку, а его полномочия перешли новому премьер-министру. Жогорку Канеш (парламент) Киргизии принял отставку главы государства 16 октября.

Как сообщает генконсульство Кыргызской Республики в Екатеринбурге, несмотря на уход Сооронбая Жээнбекова с поста президента страны, Киргизия остаётся полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.