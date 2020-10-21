Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут 20 декабря

На подготовку к голосованию планируется потратить порядка 5,5 млн долларов. Фото: Павел Ворожцов.

ЦИК Кыргызской Республики принял решение о проведении повторных парламентских выборов 20 декабря. На подготовку к голосованию планируется потратить порядка 5,5 млн долларов.

"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на своём заседании 21 октября 2020 года постановила назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва на воскресенье, 20 декабря 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК Киргизии.

Центризбирком постановил правительству страны выделить необходимый объём средств для подготовки к проведению выборов в соответствии с утверждённой сметой расходов, принять меры по обеспечению прав и свобод граждан, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также оказать содействие по обеспечению кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе. Кроме того, ЦИК поручил Генпрокуратуре Киргизии обеспечить соблюдение Конституции и законов Республики в ходе голосования.

Напомним, 4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), здания правительства, мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны, был утверждён новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым.

15 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку, а его полномочия перешли новому премьер-министру. Жогорку Канеш (парламент) Киргизии принял отставку главы государства 16 октября.

Как сообщает генконсульство Кыргызской Республики в Екатеринбурге, несмотря на уход Сооронбая Жээнбекова с поста президента страны, Киргизия остаётся полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.