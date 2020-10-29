Карабах: итоги первого месяца боёв

Леонид Поздеев

Со дня начала интенсивных боевых действий между Арменией и Азербайджаном в прилегающих к самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР) районах, минул месяц. За это время враждующие стороны трижды заключали соглашения о прекращении огня, которые нарушались уже на следующий день после их подписания. Вчера в Женеве дипломаты конфликтующих сторон начали очередные переговоры…

«Молниеносной войны» не получилось

О предыстории и ходе этого вооружённого конфликта «Облгазета» писала подробно в номере от 20 октября («Выполняют ли перемирие в Карабахе»).

Напомним, 27 сентября на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск вокруг непризнанной НКР начались интенсивные боевые действия, в провоцировании которых обе стороны обвинили друг друга. С первых дней начавшихся боёв было ясно, что азербайджанские соединения вступили в них более подготовленными. Особенно преуспели они в боевом применении современных ударных беспилотников (в большей части турецкого и израильского производства) с помощью которых нанесли значительный урон армянской бронетехнике и артиллерии ещё на этапе их выдвижения на огневые позиции. Под таким прикрытием с воздуха азербайджанские сухопутные подразделения успешно атаковали противника на нескольких направлениях, но карабахские силы самообороны и подразделения регулярной армянской армии оказали им упорное сопротивление и, неся значительные потери в людях и технике, всё же смогли сорвать азербайджанский план «молниеносной войны». Хотя в Баку изначально отказались обнародовать данные о потерях своих войск, было ясно, что и они измеряются многими сотнями убитых и тысячами раненых солдат и офицеров.

Чтобы остановить это кровопролитие у южных рубежей нашей страны, Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Армении и Азербайджана прибыть в Москву для поиска путей мирного урегулирования конфликта. В результате проведённых в столице России переговоров Ереван и Баку договорились прекратить огонь с 10 октября, но это соглашение было сорвано уже на следующий день, как и предпринятая 18 октября вторая попытка перемирия.

И госдеп США не помог

24 октября сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта (Россия, Франция и США) сообщили об очередном достигнутом на этот раз в Вашингтоне министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве американского госдепартамента гуманитарном прекращении огня с 26 октября. Президент США Дональд Трамп поспешил в тот же день сообщить в своём Твиттере, что именно благодаря посредничеству американского внешнеполитического ведомства сторонам карабахского конфликта удалось, наконец, заключить мир. Но уже 27 октября и Армения, и Азербайджан заявили о возобновлении не только обстрелов территории друг друга, но и боевых действий. Бои продолжились и в ночь на 29 октября.

Как стало известно, вчера посредники от Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Женеву для продолжения поиска путей мирного урегулирования конфликта. О результатах этих переговоров мы, видимо, узнаем сегодня.

Бесперспективность войны и возможный путь к миру

Пока можно констатировать, что за месяц боёв, в которых, по оценкам военных специалистов, безвозвратные потери с каждой стороны составили по две с половиной тысячи человек, ни Азербайджан, ни Армения своих стратегических целей не достигли. Взяв под контроль часть территории южных районов примыкающей к НКР «буферной зоны», азербайджанские войска так и не смогли захватить город Шуша и перекрыть стратегическую дорогу, связывающую карабахскую столицу Степанакерт с Арменией. А армянские войска понесли в боях столь ощутимые потери, что вести успешные боевые действия по возвращению контроля над утраченными участками «буферной зоны» тоже не могут.

Так что единственным возможным выходом из этой ситуации остаётся высказанное ранее главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложение о поэтапной передаче всех семи соседних с НКР районов, находившихся с 1994 года под контролем армянских сил, Азербайджану при одновременном предоставлении Нагорному Карабаху гарантий безопасности. После чего можно будет начинать переговоры и о будущем политическом статусе этой спорной территории.

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