В Грузии проходят парламентские выборы

Голосование продлится до 20:00. Фото: Галина Соловьёва

В Грузии 31 октября проходит голосование на парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (7:00 по Москве).

В общей сложности, сегодня открылось 3 847 избирательных участков, в том числе 52 за пределами республики. Голосование продлится до 20:00.

Как сообщает ТАСС, парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе: 120 депутатов из 150 будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 - по мажоритарным. В выборах участвуют 48 партий и два блока.

По данным ЦИК страны, за ходом выборов следят 80 819 представителей избирательных субъектов, 46 981 представитель 132 местных наблюдательных организаций и 910 наблюдателей от пяти избирательных администраций, 20 посольств и 23 международных организаций.

Фаворитом на выборах считается правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Добавим, что выборов в парламент, в Грузии сегодня проходят дополнительные выборы на 39 избирательных участках в муниципалитетах и внеочередные выборы мэров будут проведены на 254 избирательных участках.