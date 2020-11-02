На парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия

После обработки всех бюллетеней «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» набирает 48,15% голосов. Фото: Владимир Мартьянов

В Грузии озвучены итоги прошедших в субботу парламентских выборов: побеждает правящая партия. После обработки всех бюллетеней «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» набирает 48,15% голосов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии. По итогам выборов в парламент проходят семь партий и два блока.

Второе место занимает избирательный блок «Единое национальное движение - Объединённая оппозиция "Сила в единстве», набравший 27,14% голосов.

Как сообщает ТАСС, в мажоритарной части в 13 из 30 одномандатных округов победила правящая партия, ещё в 17 округах пройдёт второй тур, поскольку один из претендентов не преодолел 50-процентный барьер.

Отмечается также, что в парламент не прошла партия бывшего спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе «Единая Грузия - демократическое движение», которая не смогла преодолеть однопроцентный барьер.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. В общей сложности работали 3 847 избирательных участков, в том числе 52 за пределами республики. Выборы проводились по смешанной системе: 120 депутатов из 150 избирались по пропорциональным спискам, а 30 - по мажоритарным. В выборах участвовали 48 партий и два блока.

Фаворитом на выборах изначально считалась правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Добавим, что результаты парламентских выборов вызвали недовольство оппозиции. Участники акции протеста установили в Тбилиси у здания парламента две палатки.

«Вводящая в заблуждение и неточная информация о недостатках и несбалансированности протоколов итогов голосования на избирательных участках распространяется через социальные сети и различные СМИ, что является целевой кампанией. Целью распространения ложной информации является создание недоверия к избирательному процессу и результатам выборов», - прокомментировали в ЦИК страны, добавив, что несбалансированность итоговых протоколов голосования могла быть вызвана объективными обстоятельствами.