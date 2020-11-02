Выборы на постсоветском пространстве: малые страны на перепутье

В минувшее воскресенье ещё в двух бывших республиках СССР, а ныне суверенных государствах, прошли очередные выборы. В Молдавии избирали президента страны, а в Грузии – депутатов парламента. Фото: Галина Соловьёва

В минувшее воскресенье ещё в двух бывших республиках СССР, а ныне суверенных государствах, прошли очередные выборы. В Молдавии избирали президента страны, а в Грузии – депутатов парламента.

Интерес к этим событиям подогрели последствия прошедших в августе, сентябре и октябре избирательных кампаний ещё в трёх постсоветских странах: по выборам президентов в Белоруссии и Таджикистане, а также депутатов парламента в Киргизии. Напомним, что если в Таджикистане, жители которого хорошо помнят кровавые события борьбы за власть местных элит в 1990-е годы, голосование на этот раз прошло без проблем, то общим местом выборов в Белоруссии и Киргизии стал категорический отказ проигравших сторон признать легитимными их результаты. Последовавшие массовые акции протеста в Белоруссии привели к незаконному провозглашению проигравшей участницы выборной гонки «президентом в изгнании», а в Киргизии – к отставке главы государства и назначению новых парламентских выборов.

Понятно, что в будущем всё это чревато обострением внутриполитической ситуации в этих странах.

А вот о том, к каким последствиям приведут итоги прошедших 1 ноября президентских выборов в Молдавии и парламентских в Грузии, говорить ещё рано.

Пока известно, что по результатам явки граждан на избирательные участки выборы в обеих этих странах признаны состоявшимися. В Молдавии, правда, ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50 процентов голосов, а это значит, что предстоит второй тур голосования. Соперниками на нём выступят действующий президент страны Игорь Додон, за которого отдали голоса 33 процента избирателей, и кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду, получившая в первом туре 35 процентов голосов.

Напомним, Игорь Додон возглавляет республику с декабря 2016 года и выступает за её сближение с Россией и Евразийским экономическим союзом, а его соперница, бывшая глава правительства страны Майя Санду – активная сторонница объединения Молдавии с Румынией.

В тему Внутренний валовой продукт Молдавии составляет около 4500 долларов США на душу населения, и до недавнего времени страна считалась беднейшей в Европе. Лишь в 2019 году это сомнительное «лидерство» у неё забрала всё более нищающая Украина. А в Грузии ВВП сегодня не дотягивает и до 4400 долларов. Кроме бедности Молдавию и Грузию объединяет и то, что после обретения независимости оба эти государства в результате бездумной националистической политики правящих кругов потеряли часть ранее входивших в их состав территорий (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия).

Надо полагать, что исход второго тура во многом определит позиция избирателей, голосовавших в первом туре за кандидата от «Нашей партии» Ренато Усатого и за представительницу партию «Шор» Виолетту Иванову. За них проголосовали соответственно 17 и около семи процентов избирателей, а кому эти избиратели отдадут свои голоса во втором туре предсказать трудно. Но сторонники поглощения Молдавии Румынией уже заявляют о вероятности подтасовки голосов в пользу Игоря Додона и грозят акциями протеста…

Впрочем, не всё однозначно и с выборами в Грузии. По предварительным данным, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая преодолела 40-процентный барьер голосов, что даёт ей право сформировать однопартийное правительство. Но лидер оппозиционного объединения «Сила в единстве» Михаил Саакашвили уже заявил о своей победе над правящей партией, обвинив «Грузинскую мечту» в подтасовке результатов голосования и призвав своих сторонников к акциям протеста.

Находящемуся в настоящее время на Украине бывшему главе одесской администрации вряд ли удастся лично возглавить Майдан в Тбилиси. Ведь в Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, так что дорога на историческую родину ему закрыта. Но грузинской столице не впервой наблюдать буйства недовольных толп. Минует ли чаша сия Тбилиси на этот раз, посмотрим.