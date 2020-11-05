Джозеф Байден увеличивает отрыв от Дональда Трампа по числу голосов на выборах президента США

В США второй день продолжается подведение итогов президентских выборов. Демократ Джозеф Байден увеличивает отрыв от действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа.

По последним данным, Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, в то время как за Джозефа Байдена отдано уже 264 голоса. Накануне сообщалось о том, что Трамп набрал 213 голосов, а Байден — 224. Напомним, что для победы на выборах кандидату необходимо получить 270 голосов.

Как пишет ТАСС, избирательный штаб Дональда Трампа рассчитывает оспорить результаты голосования в некоторых штатах и замедлить подсчёт голосов в них.

Отметим, что в этом году в связи с пандемией коронавируса рекордное число американцев — больше 100 млн — поучаствовали в выборах досрочно по почте или лично на участках. Предварительные результаты могут значительно меняться в ходе подсчёта: в разных штатах действуют разные временные рамки учёта голосов, отданных по почте.

В настоящее время подсчёты ещё не завершились в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Неваде.

Напомним, 3 ноября в США также состоялись выборы вице-президента, 35 сенаторов, членов Палаты представителей, губернаторов нескольких штатов и территорий, местных органов власти.