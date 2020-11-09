В Америке — новый лидер

Самая скандальная в истории США избирательная кампания по выборам президента страны подходит к своему финалу. Сами выборы официально прошли 3 ноября и, хотя на данный момент ряд штатов ещё не подтвердил результаты голосования на своих территориях, американские газеты уже 7 ноября вышли с передовицами о победе на них кандидата от демократической партии Джозефа Байдена.

Такая у них демократия

Напомним, что президент США избирается не прямым голосованием. Избиратели каждого штата страны и столичного округа Колумбия сделали 3 ноября свой выбор в пользу одного из кандидатов. Этим выбором и будут руководствоваться выборщики. В зависимости от численности населения каждый штат направит разное количество выборщиков. Например, Калифорния — 55, Техас — 38, а Аляска — всего 4. При этом в большинстве штатов (за исключением штатов Мэн и Небраска) действует принцип «победитель получает всё» — то есть если в Калифорнии большинство избирателей проголосовали, пусть даже с преимуществом в несколько голосов, за Джозефа Байдена, то все 55 выборщиков от этого штата именно ему отдадут свои голоса. Исходя из этого американские СМИ уже и сделали вывод о том, кто будет новым президентом страны.

Хотя в соответствии с американским законодательством окончательные итоги прошедшего голосования и полномочия выборщиков от всех штатов должны быть официально подтверждены до 8 декабря, а само голосование по выборам президента эти выборщики проведут аж 14 декабря.

Заметим что и после 14 декабря победитель выборной гонки формально ещё не будет признан избранным главой государства, так как итоги голосования выборщиков должны будут официально утвердить обе палаты Конгресса США на совместном заседании 6 января 2021 года. И лишь после прохождения всех процедур 20 января ныне действующий президент сложит с себя полномочия, а вновь избранный вступит в должность.

Пока же Дональд Трамп не признаёт своего поражения. Он заявляет о масштабных подтасовках и нарушениях, допущенных на выборах, и уже начал оспаривать их результаты, подав иски в суды ряда штатов. Так что формально у ныне действующего президента ещё остаются шансы добиться пересмотра итогов голосования, к тому же не надо забывать, что и большинство членов Верховного суда — его однопартийцы.

Тем не менее Джозефа Байдена поспешили признать 46-м президентом США не только американские СМИ, но и лидеры многих стран мира. Несмотря на то, что нынешние выборы показали всё несовершенство американской избирательной системы, которая не только не отражает реального выбора американского народа, но и создаёт огромные возможности для разного рода злоупотреблений.

Кто вы, мистер Байден?

Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в городке Скрантон штата Пенсильвания в семье католиков — потомков ирландских эмигрантов. Его дед работал менеджером в нефтяной компании American Oil, а отец успешно торговал автомобилями. Сам Джозеф окончил университет с дипломом бакалавра политологии, а затем — юридическую школу, по окончании которой получил степень доктора юриспруденции. Политикой он занялся ещё студентом, а в 1972 году был избран от демократической партии в американский парламент и в 30-летнем возрасте стал самым молодым сенатором США. Кресло сенатора покинул лишь в 2008 году, когда после победы на президентских выборах Барака Обамы был избран вице-президентом страны. В этой должности Джозеф Байден работал 8 лет, а после победы на президентских выборах 2016 году республиканца Дональда Трампа вышел в отставку. В большую политику вернулся, выдвинув свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2020 года в 78-летнем возрасте и, по-видимому, станет самым пожилым президентом в истории США.

Смена лидера, а не политического курса

Говоря о перспективах развития российско-американских отношений при новом хозяине американского Белого дома, стоит вспомнить, что ещё в 2008 году на встрече с Дмитрием Медведевым, тогда только что избранным на пост Президента России, Джозеф Байден «выразил надежду», что Владимир Путин больше никогда не будет выдвигать свою кандидатуру на высшую должность главы Российской Федерации. Ещё будучи вице-президентом США, Байден активно поддерживал введение всех новых санкций против нашей страны, а в 2020 году, уже участвуя в предвыборной президентской гонке, не раз утверждал, что «Россия представляет для Америки серьёзную угрозу». Ну и наконец 7 ноября, оповещая мир о своей победе на президентских выборах 2020 года, он объявил Китай главным конкурентом, а Российскую Федерацию — главным противником США…

Конечно, есть предвыборные речи политиков, а есть реалии, с которыми они сталкиваются, получая в свои руки рычаги управления своими странами. Заметим, что в ходе той же предвыборной кампании Джозеф Байден несколько раз подчёркивал, что усложнять отношения с Россией он всё же не намерен и что он «хочет мира как с Владимиром Путиным, так и с руководителями других стран». Он, например, критиковал отказ Трампа от соблюдения ряда международных договоров, в том числе с РФ по ограничению стратегических вооружений. При этом, правда, он не забывал упомянуть, что «всегда будет настаивать на соблюдении демократии во всём мире», хотя в своей стране, как мы убедились, соблюдать демократические принципы не собирался даже в ходе президентских выборов…