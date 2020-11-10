Нагорный Карабах умиротворит Россия

В ходе боевой учёбы солдаты-миротворцы изучают психологические приёмы общения, так как их главная задача – не стрелять, а убеждать противоборствующие стороны решать споры без крови. Фото: Пресс-служба ЦВО

Начало нынешней недели отмечено важными событиями, которые, безусловно, кардинально повлияют на дальнейшее развитие ситуации вокруг продолжающегося 30 лет и особо обострившегося в последние полтора месяца кровавого конфликта на Южном Кавказе.

Миротворцы — только российские

9 ноября Президент России Владимир Путин сообщил о подписанном им с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместном заявлении. Речь в документе идёт о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00 часов 10 ноября. Хотя это уже четвёртая за последние полтора месяца попытка прекращения огня в зоне конфликта, есть надежда, что на этот раз она не будет сорвана, как предыдущие, поскольку подкреплена решением сторон о развёртывании вдоль линии соприкосновения азербайджанских и армянских сил российского миротворческого контингента.

В связи с этим утром 10 ноября на сайте Минобороны РФ было опубликовано разъяснение, что в Карабах с аэродрома в Ульяновске на военно-транспортных самолётах Ил-76 направляются 1 960 российских военнослужащих из 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Комментируя достигнутые соглашения, Никол Пашинян подчеркнул их «вынужденный характер», поскольку противоборствующие стороны останутся на рубежах, на которые они вышли к 9 ноября, а в дальнейшем армянская сторона обязуется вывести свои войска из семи примыкающих к Карабаху районов Азербайджана.

Ильхам Алиев выступил с более духоподъёмными комментариями. Но, высоко оценив роль России в достигнутых договорённостях, он выразил надежду, что в перспективе в помощь российским миротворцам в зону конфликта могут быть направлены и… турецкие. Но МИД России устами своего официального представителя Марии Захаровой такое предположение опроверг.

По соглашению Россия также создаст в Карабахе центр по контролю за соблюдением перемирия. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, он сейчас ведёт переговоры о возможности участия в его работе своих наблюдателей.

Провокация или трагическая случайность?

Прискорбно, но 9 ноября, в то время как лидеры трёх стран согласовывали текст совместного заявления, в воздушном пространстве у армянского посёлка Ерасх близ границы Нахичеванской Республики Азербайджана с земли был обстрелян переносным зенитно-ракетным комплексом российский вертолёт Ми-24, который сопровождал следовавшую по территории Армении автоколонну 102-й российской военной базы. В результате два члена экипажа вертолёта погибли, третий получил тяжёлые ранения.

Заметим, что Никол Пашинян, сообщая об этой трагедии, заявил, что все члены экипажа российского вертолёта представлены к высшим государственным наградам Армении. А Ильхам Алиев сразу же принёс извинения за эту, как он выразился, «трагическую случайность», которая, по его словам, произошла потому, что в тёмное время суток азербайджанские военные приняли российский вертолёт за армянский. Президент Азербайджана заверил, что правительство его страны готово выплатить компенсацию семьям погибших и раненому пилоту, а генпрокуратура возбудила уголовное дело, и виновные в инциденте будут строго наказаны.

МИД России заявил, что удовлетворён извинениями азербайджанской стороны. Заметим однако, что эта трагедия напомнила о том, сколь нелёгкую и опасную миссию предстоит выполнять в Карабахе военнослужащим ЦВО.

СПРАВКА «ОГ» 15-я миротворческая мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года в составе 2-й гвардейской общевойсковой армии Приволжско-Уральского (ныне Центрального) военного округа в Самарской области. Военнослужащие этого соединения неоднократно участвовали в международных учениях в рамках ШОС и ОДКБ и выполняли ответственные миротворческие задачи в Абхазии, Приднестровье и Северной Осетии. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в настоящее время бригадой командует полковник Павел Ершов, её подразделения укомплектованы полностью военнослужащими-контрактниками и оснащены современным вооружением: бронетранспортёрами БТР-82А, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами «Перунит-Б», «Грот-М», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3».

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