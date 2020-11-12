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Политика / В мире
12 ноября 2020, 10:18

Россия и Турция создадут центр по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе

Министры обороны России и Турции договорились о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали соответствующий меморандум.

«Решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта», - передаёт РИА "Новости» слова Сергея Шойгу.

Отмечается, что центр будет заниматься сбором, обобщением и проверкой информации о соблюдении режима прекращения огня в кризисном регионе, станет органом для рассмотрения жалоб и вопросов, связанных с нарушением достигнутых договорённостей. Центр расположится на территории Азербайджана.

Напомним, ранее Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о полном прекращении огня. Он начал действовать с 10 ноября. Согласно документу, Армения и Азербайджан обязалисьостановиться на занятых позициях и начать обмен военнопленными и телами. Минобороны РФ направляет в зону конфликта около двух тысяч миротворцев.

Вооружённые столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались в конце сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения. «Областная газета» продолжает следить за ситуацией.

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Областная газета Свердловской области

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