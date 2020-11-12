Президент РФ подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе

Президент РФ подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе". Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в указе, в Нагорный Карабах направят воинское формирование Вооружённых сил РФ численностью до 1 960 военнослужащих на срок пять лет. Миротворческий контингент развернут в зоне конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Известно, что ротация военнослужащих будет проходить не реже двух раз в год. Замена военной техники – по мере выработки ресурса и технической необходимости.

Обеспечить финансирование расходов, связанных с деятельностью миротворческого контингента, поручено Правительству России. Настоящий указ уже вступил в силу.

Фото: документ

Добавим, 10 ноября Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о полном прекращении огня. Согласно документу, Армения и Азербайджан обязались остановиться на занятых позициях и начать обмен военнопленными и телами.

Позже стало известно, что министры обороны России и Турции договорились о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали соответствующий меморандум.

Напомним, вооружённые столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались в конце сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

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